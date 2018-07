У компании братьев Вайнштейнов появился новый хозяин

Lantern Capital возьмет под свой контроль библиотеку из 277 картин и телешоу, которыми занималась The Weinstein Company. Также компания будет решать, что делать с картинами, которые из-за скандала не вышли в прокат, в том числе продолжением французской ленты «1+1» и «Войной токов» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Новые владельцы уже начали реорганизацию внутри компании. На прошлой неделе были уволены 26 сотрудников из маркетинга, дистрибуции и PR. А это почти треть от всех оставшихся работников.

The Weinstein Co. объявила о банкротстве в марте этого года после того, как The New York Times и The New Yorker написали материалы о десятках обвинений в сексуальных домогательствах против продюсера Харви Вайнштейна.

Скандалы, которые привели к тому, что Харви Вайнштейна вытеснили из компании, которую он основал, не утихают до сих пор. С начала скандала 75 женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательство и неподобающем обращении.

Вайнштейн отрицает свою вину, в том числе и после того, как суд предъявил ему официальные обвинения.

Фото: Getty Images