У Коли Серги появится новая партнерша в «Орле и решке»

Казалось бы, первый состав группы Real O, которую продюсировала Наталья Могилевская, уже все давно забыли, но нет.Одна из бывших участниц группы Регина Тодоренко все еще не сходит со страниц таблоидов. Так, накануне стало известно, что певица и телеведущая выходит замуж за российского артиста.

Ранее Регина выступала в роли соведущей «Орла и решки», теперь же другая экс-участница Real O Алина Астровская протаптывает себе дорогу на телеэкраны при помощи этого шоу, причем по совету Тодоренко.