У Коли Серги появится новая партнерша в «Орле и решке»

Новый сезон тревел-шоу «Орел и решка» стартует на «Интере» уже в августе. Помимо неизведанных маршрутов и приключений, зрителей ждет знакомство с новой ведущей. На этот раз компанию экс-фабриканту Коле Серге составит его коллега по цеху – певица Алина Астровская.
Казалось бы, первый состав группы Real O, которую продюсировала Наталья Могилевская, уже все давно забыли, но нет.Одна из бывших участниц группы Регина Тодоренко все еще не сходит со страниц таблоидов. Так, накануне стало известно, что певица и телеведущая выходит замуж за российского артиста.
Ранее Регина выступала в роли соведущей «Орла и решки», теперь же другая экс-участница Real O Алина Астровская протаптывает себе дорогу на телеэкраны при помощи этого шоу, причем по совету Тодоренко.
Первый выпуск шоу «Орел и решка. Морской сезон 2» с Алиной Астровской в роли ведущей появится на экранах уже 19 августа на телеканале «Интере».