У «Киевстара» появилось собственное радио

В ноябре в Украине заработало новое онлайн-радио RadioKyivstar, запущенное радиостанцией More.FM, которая специализируется на создании корпоративных радио, для оператора «Киевстар».

Как сообщает пресс-служба More.FM, стриминговий сервис доступен для бесплатного скачивания всем украинцам, а абоненты «Киевстар» могут слушать его ​​без тарификации мобильного трафика.

RadioKyivstar вещает круглосуточно и без рекламных пауз. На радиостанции уже есть три музыкальных потока – Business, Lounge и Top hits, а также планируется запуск новых.

Новое радио можно слушать, зайдя на сайт radio.kyivstar.ua. Также его можно найти в бесплатных приложениях для iOS и Android.

Фото: ТК