У «Киевстара» появилось собственное радио

В ноябре в Украине заработало новое онлайн-радио RadioKyivstar, запущенное радиостанцией More.FM, которая специализируется на создании корпоративных радио, для оператора «Киевстар».
Как сообщает пресс-служба More.FM, стриминговий сервис доступен для бесплатного скачивания всем украинцам, а абоненты «Киевстар» могут слушать его без тарификации мобильного трафика.
RadioKyivstar вещает круглосуточно и без рекламных пауз. На радиостанции уже есть три музыкальных потока – Business, Lounge и Top hits, а также планируется запуск новых.
Новое радио можно слушать, зайдя на сайт radio.kyivstar.ua. Также его можно найти в бесплатных приложениях для iOS и Android.
Фото: ТК
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