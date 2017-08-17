У Instagram появится собственный автономный мессенджер

На данном этапе Direct состоит всего из трех экранов. При запуске сначала открывается камера, как в Snapchat, но она не обязывает делать фотографию – можно просто потянуть экран вниз и начать вводить сообщение. Свайп вправо открывает профиль с доступом к настройкам, переключению между аккаунтами и некоторым функциям Instagram, а влево – папку входящих сообщений. Вместе с тем в Direct встроено четыре эксклюзивных фильтра, которых нет Instagram.

Пока что приложение доступно только в шести странах – Чили, Израиле, Италии, Португалии, Турции и Уругвае. Когда новая функция заработает по всему миру, компания пока не сообщает.

Напомним, у Facebook, который владеет Instagram, отдельное приложение Facebook Messenger появилось в 2014 году.

Фото: Flickr.com / Perzonseo Webbyra