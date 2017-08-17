У Instagram появится собственный автономный мессенджер

Instagram тестирует отдельный мессенджер для частых и быстрых сообщений Direct.
При установлении приложения для Android и iOS папка входящих сообщений исчезает из приложения Instagram и становится доступной только в Direct.
"Direct «вырос» в Instagram за последние четыре года, но мы можем сделать его еще лучше, если он будет работать сам по себе. Мы можем создать самое быстрое и креативное место для частного совместного пользования", – сказал The Verge менеджер по продуктам Instagram Хемал Шах.
На данном этапе Direct состоит всего из трех экранов. При запуске сначала открывается камера, как в Snapchat, но она не обязывает делать фотографию – можно просто потянуть экран вниз и начать вводить сообщение. Свайп вправо открывает профиль с доступом к настройкам, переключению между аккаунтами и некоторым функциям Instagram, а влево – папку входящих сообщений. Вместе с тем в Direct встроено четыре эксклюзивных фильтра, которых нет Instagram.
Пока что приложение доступно только в шести странах – Чили, Израиле, Италии, Португалии, Турции и Уругвае. Когда новая функция заработает по всему миру, компания пока не сообщает.
Напомним, у Facebook, который владеет Instagram, отдельное приложение Facebook Messenger появилось в 2014 году.