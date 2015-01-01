У группы «Интер» большие долги перед «Зеонбудом». Провайдер банкротит канал «Мега»

Единственный в стране провайдер эфирного цифрового телевидения – компания «Зеонбуд» – выставила трем каналам группы «Интер» счет на сумму 115,4 млн гривен. «Зеонбуд» через суд требует от Enter Film, К1 и «Мега» оплатить 44,5 млн гривен, 37 млн гривен и 33,9 млн гривен соответственно. В этом году цифровой провайдер одержал победу в апелляционных инстанциях. Об этом пишет liga.net со ссылкой на информацию в реестре судебных решений.

В начале октября провайдер инициировал процедуру банкротства канала «Мега». Был назначен распорядитель имущества, который до 3 декабря должен будет провести инвентаризацию имущества должника. Телеканал «Мега» хотел получить отсрочку платежа, но суд посчитал, что для этого нет оснований. Канал ссылался на тяжелое материальное положение, указывая, что однократное взыскание задолженности по решению суда приведет к банкротству ответчика. По словам опрошенных изданием юристов, арбитражный управляющий может получить полномочия директора в случае, если тот нарушает требования законодательства.

К1 также просил отсрочить оплату долга, но вещателю это не удалось. Только телеканалу Enter Film удалось получить в суде отсрочку на 1 год. Суд принял во внимание, что на банковских счетах должника отсутствуют средства для исполнения решения суда, что подтверждается банковскими выписками.

В группу «Интер» Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина входят 8 телеканалов: «Интер» (и его международная версия «Интер+»), НТН, Enter Film, «Пиксель», К1, К2, «Мега» и Zoom). Четверть доходов «Зеонбуда» зависит именно от группы «Интер» – в сети провайдера работают все 8 каналов холдинга (емкость сети «Зеонбуда» – 32 канала). Издание со ссылкой на источники сообщает, что общий долг группы «Интер» перед «Зеонбудом» может составлять около 200 млн гривен.

Издание напоминает, что «Зеонбуд» в 2015-м судился с одним из каналов группы «Интер» – НТН. Провайдер выставил ему счет на 122 млн гривен, но в итоге компании подписали мировую, «Зеонбуд» пошел на уступки, списав половину суммы от изначально указанной в иске.