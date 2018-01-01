ТЕЛЕКРИТИКА

У Art Nation выкупили права на показ мультфильма о казаках

Бизнес

Сериал о новых приключениях казаков, знакомых каждому украинцу по лентам 60-х годов прошлого века, выйдет на телеканале медиагруппы «1+1», которая приобрела лицензию на показ 3 серий мультфильма.


Теперь у холдинга «1+1 медиа» есть права на показ серий мультфильма «Казаки. Вокруг света», которые распространяются на все каналы компании в течение 3 лет. Как утверждают создатели, мультфильм рассчитан на зрителей 4–12 лет.

Украинцам персонажи Тур, Грай и Око известны еще с 1967 года, когда мультсериал о них появился на свет. Тогда над ним работали режиссер Владимир Дахно и художник-постановщик Эдуард Кирич на студии «Киевнаучфильм».

В 2016 году выпустили продолжение ленты под названием «Казаки. Футбол». Следующим стал мультфильм «Казаки. Вокруг света». В новых сериях герои посетят Австралию, Индию и Америку, показывая зрителям культурные особенности этих стран.

Премьера мультсериала «Казаки. Вокруг света» состоится 14 октября на телеканале «1+1».

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