У агентства Vizeum Ukraine появился новый Media Director

Светлана в медиабизнесе 15 лет, до этого проработала 9 лет в Dentsu Aegis Network Ukraine в агентстве OOH-решений Posterscope Ukraine (ранее Master Ad). Сотрудничала с такими международными брендами, как The Coca Cola company, Vodafone, Toyota, LG, Beiersdorf и другие. Имеет опыт работы в стратегическом бизнес-консалтинге и сопровождении трансформационных изменений в компаниях.

«Группа Dentsu Aegis Network Ukraine близка мне по духу и корпоративной культуре, и я рада вернуться в ставшее мне родным окружение. Меня драйвят амбициозные задачи на ближайшие три года, которые стоят перед Vizeum Ukraine, и я уверена, что смогу быть полезной команде в их решении», – говорит Светлана Степанюк.

За стратегическую экспертизу, как и прежде, будет отвечать Виктория Кочуро на позиции Strategy Director.

«Главная ценность нашей группы – люди. И потому для меня одной из первостепенных задач по приходу в Vizeum стало формирование сильной и профессиональной топ-команды агентства.Появление Светы в Vizeum завершило процесс первичной комплектации команды топ-менеджмента, чему я очень рада. Уверена, что в нашей команде Света сможет максимально реализовать свой потенциал, привнося свой опыт и многолетнюю экспертизу в новые эффективные подходы к взаимодействию команд внутри холдинга и на рынке, повысить качество баинга, а также увеличить бизнес-показатели компании», – комментирует кадровые трансформации в агентстве Анна Горкун, CEO Vizeum Ukraine.