У «112 Украина» появился новый PR-директор

В сфере public relations Павленко работает уже более 5-ти лет. Специалист была рада попасть в комнаду лидирующего информационного телеканала Украины.

“Для меня огромная честь стать частью сильнейшей команды профессионалов. Ведь “112 Украина” уже признанный лидер информационного вещания страны: под его логотипом выходят главные политические шоу, в его студиях проходят самые горячие дискуссии, он давно стал источником для мировых информагентств и большинства украинских СМИ, в его эфире звучат эксклюзивные комментарии и официальные заявления первых лиц страны и, конечно же, именно его вспоминают люди, когда слышат слово «новости»”, - рассказала Юлия Павленко.

Она также пообещала, что с ее приходом жизнь канала станет ярче и интереснее.

“Быть лучшими во всем – это узнаваемый стиль и философия бренда «112 Украина». Поэтому теперь главному новостному еще и 112% пиара, ведь дальше будет еще интересней, масштабней и ярче”, - добавила Павленко.

Напомним, ранее телеканал «112 Украина» анонсировал несколько своих проектов, в том числе - политическое шоу «Пульс», телевизионный проект «Кандидат», формат которого никогда ранее не демонстрировался на украинском ТВ, и уже известное «Большое интервью с большим политиком».

Фото: пресс-служба "112 Украина"