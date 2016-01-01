У «112 Украина» по спутниковой лицензии сменился руководитель

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании удовлетворил ходатайство телерадиокомпании «112 ТВ» (спутниковый телеканал «112 Украина»), внеся изменения в лицензию вещателя в части руководителя и исполнительного органа.

Как сообщает пресс-служба регулятора, руководитель и исполнительный орган изменен с единоличного на коллегиальный.

В состав дирекции «112 ТВ» теперь входят генеральный директор Егор Бенкендорф, его первый заместитель Василий Сметана и второй заместитель Юрий Будяк. Ранее директором был указан только Сметана.

Напомним, в ноябре 2016 года информационный канал «112 Украина» возглавил экс-глава правления «Интера» Егор Бенкендорф.

В апреле 2016 года телеканал через ряд офшоров был записан на жителя Сейшельских островов Ивора Омсона, а конечным бенефициарным собственником был указан Андрей Подщипков. Однако уже в июне Подщипков решил изменить структуру собственности канала, избавившись от нерезидентов, в том числе компаний, зарегистрированных на Кипре. В итоге, все компании, входящие в структуру «112 Украина», стали принадлежать друг другу. Ивор Омсон исчез из структуры собственности.

Фото: Максим Лисовой