У 1+1 media нет кредитов и долговых обязательств перед ПриватБанком

На данный момент у группы 1+1 media бизнесмена Игоря Коломойского нет непогашенных кредитов перед национализированным в декабре ПриватБанком. Об этом «Телекритике» сообщили в пресс-службе «Плюсов».

"У 1+1 media нет ни кредитов, ни долговых обязательств перед ПриватБанком", - сказали в пресс-службе.

Народный депутат Владимир Арьев (фракция БПП) осенью 2015 года сообщал, а в декабре 2016-го напомнил, что компания «1+1 Продакшн» получила в банке пять кредитов. Первый кредит - на сумму 155 млн грн - был выдан в январе 2013 года и должен был быть погашен в марте 2016 -го 11,3%.

Второй - на сумму почти 120 млн грн - компания получила в июле 2013-го и должна была погасить в мае прошлого года под 11,3%. Третий - на сумму почти 70,6 млн грн - в августе 2013 года с погашением в мае 2016-го 11,4%;четвертый - на сумму почти 40 млн грн - в декабре 2013-го с погашением в декабре 2015-го под 11,7%;пятый - на сумму около 62 млн грн - в декабре 2014-го с погашением в декабре 2015 года под 11,8%.

"Уважаемые вкладчики ПриватБанка, есть все основания математически считать, что медиа Коломойского являются убыточными, а значит полмиллиарда ваших денег не смогут вернуться с прибылью до окончания срока кредитных соглашений. Поздравляю, вы профинансировали политические интересы олигарха на собственный счет. Ну и есть большое сомнение, что эта сумма когда будет возвращена банку. То есть, вам", - писал он тогда.

Напомним, ПриватБанк перешел в собственность государства 19 декабря 2016 года: