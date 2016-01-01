Twitter завышал показатели просмотров видеорекламы на 35%

Twitter заявил о технической ошибке своего приложения в расчете статистики просмотров видеорекламы, которая повлияла на несколько кампаний в период с 7 по 12 ноября, сообщает vc.ru.

Ошибка была обнаружена сервисом в обновлении своего продукта для Android и устранена в начале декабря. "После того как мы обнаружили проблему, мы решили ее и сообщили об этом своим пострадавшим партнерам. Учитывая, что это была техническая ошибка, а не политика или проблема описания, мы уверены в том, что она была решена", - говорят в компании.

По информации источника Business Insider, знакомого с ситуацией, приложение увеличивало показания метрики на 35%. А по данным TechCrunch, Twitter уже начал возврат денежных средств пострадавшим от этой ошибки компаниям. При этом некоторые из выплат могут составить только $1, так как часть партнеров соцсети не запускали большие кампании в первой половине ноября. Сумма всех финансовых возмещений не раскрывается.

Напомним, в сентябре Facebook признался, что завышал показатель средней продолжительности просмотра видео на 60−80% в течение последних двух лет. Так, соцсеть учитывала только просмотры видео дольше трех секунд - более короткие просмотры не входили статистику, что делало ее некорректной.

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Фото: gadgets.ndtv.com