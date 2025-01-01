Twitter запустит ночной режим в своей веб-версии

Twitter тестирует новую функцию Night Mode для веб-версии, позволяющую оптимизировать яркость экрана для комфортного использования сервиса в ночное время, сообщает Sostav.ru.

Кнопка Night Mode стала доступна в основном меню пока только некоторых пользователей. Ночной режим делает фон темно-серым, а текст – светлым. Некоторые элементы интерфейса становятся красными или темно-бордовыми.

Ночной режим включается по умолчанию, при желании его можно отключить. Если нажать на фотографию профиля, внизу всплывающего окна появится переключатель с надписью Night Mode.

Напомним, что в апреле Twitter облегчил свою мобильную версию для экономии трафика и зарядки батареи. Тогда же у некоторых пользователей на Android приложение начало автоматически переходить в ночной режим.

Фото: Flickr.com / Spencer E Holtaway