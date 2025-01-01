ТЕЛЕКРИТИКА

Twitter запустил новую мультиформатную рекламу

Бизнес

Рекламодателям со всего мира в сервисе микроблогов Twitter стал доступен новый формат – Video Website Card, сообщает Cossa.

Реклама работает в три этапа: сначала пользователь видит пост с автоплейным видео; при нажатии на настраиваемый заголовок под ставшим крупнее роликом появляется карточка-превью сайта; затем при клике на превью пользователь переходит на полную версию ресурса.

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По словам разработчиков, рекламодатель может оптимизировать кампании для разных целей, в частности для увеличения просмотров видео, переходов на сайт или повышения осведомленности пользователей.

"Например, киностудия, планирующая выпустить новый фильм, сначала может оптимизировать рекламу для просмотров трейлера, когда основная цель – повысить осведомленность. А при прокате фильма в кинотеатрах компания использует объявление для переходов на сайт, когда главная цель – продажа билетов", – объясняют они.

Напомним, ранее Twitter объявил о планах изменить свои правила ради американского президента Дональда Трампа, который активно пользуется сервисом.

Заглавное фото: Максим Лисовой

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