Twitter запустил новую мультиформатную рекламу

Рекламодателям со всего мира в сервисе микроблогов Twitter стал доступен новый формат – Video Website Card, сообщает Cossa.
Реклама работает в три этапа: сначала пользователь видит пост с автоплейным видео; при нажатии на настраиваемый заголовок под ставшим крупнее роликом появляется карточка-превью сайта; затем при клике на превью пользователь переходит на полную версию ресурса.
По словам разработчиков, рекламодатель может оптимизировать кампании для разных целей, в частности для увеличения просмотров видео, переходов на сайт или повышения осведомленности пользователей.
"Например, киностудия, планирующая выпустить новый фильм, сначала может оптимизировать рекламу для просмотров трейлера, когда основная цель – повысить осведомленность. А при прокате фильма в кинотеатрах компания использует объявление для переходов на сайт, когда главная цель – продажа билетов", – объясняют они.
Напомним, ранее Twitter объявил о планах изменить свои правила ради американского президента Дональда Трампа, который активно пользуется сервисом.
Заглавное фото: Максим Лисовой
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