Twitter введет платную автоматическую «раскрутку» профиля и твитов

Сервис микроблогов Twitter пригласил несколько компаний-рекламодателей присоединиться к тестированию новой функции, позволяющей автоматически продвигать профили и твиты в сервисе, сообщает vc.ru.

Стоимость подписки на нее составит $99 в месяц. Пользователю нужно будет вести аккаунт так же, как обычно – публиковать твиты, ссылки и видео. А Twitter автоматически будет выбирать публикации покупателя подписки и продвигать их в сервисе. Ретвиты и ответы другим пользователям при этом рекламироваться не будут.

Эта функция будет распространяться не только на бизнес-аккаунты: предполагается, что ею смогут пользоваться и обычные пользователи.

Детали предложения, такие как количество продвигаемых твитов и предполагаемый охват, компания не раскрывает. Пока программа доступна только аккаунтам, которые получили приглашения от Twitter.

Напомним, в июне Twitter тестировал функцию, которая позволит отмечать записи, содержащие ложную информацию. Отметить фейк пользователи смогут, кликнув по специальной вкладке в выпадающем меню.

Фото: Flickr.com / keiyac