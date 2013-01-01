ТЕЛЕКРИТИКА

Twitter все стерпит: Трамп снова ополчился на Amazon

Бизнес

Дональд Трамп опубликовал несколько твитов, в которых обвинил Amazon в том, что компания использует почту США в качестве «мальчика на побегушках» и ведет нечестную игру.


Президент США в целой серии твитов также упомянул, что газета The Washington Post (которую он обозвал «Amazon Washington Post»), с 2013 года принадлежащая Джеффу Безосу, «просто спятила» и ополчилась против Трампа в отместку за новые налоговые законопроекты.

Фото: Twitter

«В Amazon Washington Post просто спятили по моему поводу с тех пор, как два месяца назад в Верховном суде они проиграли дело по введению налога на онлайн-продажи. Следующим этапом станет Почтовая служба США, которую Amazon использует в своих интересах, оплачивая только часть от реальной стоимости ее услуг. Почтовая служба стала «мальчиком на побегушках» у Amazon, доставляя большую часть заказов этой компании», – написал Трамп в своем Twitter.

Президент США также возмущен тем, как в Washington Post осветили переговоры США с Кореей. Газета сообщила, что Трамп, который просит помощников ежедневно мониторить информацию о переговорах, разочарован отсутствием быстрого прогресса в отношениях двух стран.

При этом одиозный американский президент заявляет, что The Washington Post вовсю лоббирует интересы Amazon.

Фото: Twitter

Напомним, в июне этого года Верховный суд США обязал онлайн-ритейлеров платить налоги за все операции по продаже товаров в интернет-магазинах. Это касается даже тех магазинов, которые существуют только онлайн и не имеют физического присутствия в Штатах.

По мнению Трампа, новые правила дадут Amazon некоторое преимущество на рынке перед небольшими магазинами. Однако сам владелец крупнейшего ритейлера в мире, судя по всему, так не считает.

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