Twitter все стерпит: Трамп снова ополчился на Amazon

«В Amazon Washington Post просто спятили по моему поводу с тех пор, как два месяца назад в Верховном суде они проиграли дело по введению налога на онлайн-продажи. Следующим этапом станет Почтовая служба США, которую Amazon использует в своих интересах, оплачивая только часть от реальной стоимости ее услуг. Почтовая служба стала «мальчиком на побегушках» у Amazon, доставляя большую часть заказов этой компании», – написал Трамп в своем Twitter.

Президент США также возмущен тем, как в Washington Post осветили переговоры США с Кореей. Газета сообщила, что Трамп, который просит помощников ежедневно мониторить информацию о переговорах, разочарован отсутствием быстрого прогресса в отношениях двух стран.

При этом одиозный американский президент заявляет, что The Washington Post вовсю лоббирует интересы Amazon.