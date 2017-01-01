Twitter ужесточает меры против распространителей обнаженных фото

Twitter анонсировал ряд обновлений, направленных на повышение безопасности в интернете и защиту лиц, изображенных на фотографиях в обнаженном виде.
Как сообщается в официальном блоге компании, в частности, уже в октябре в правилах работы сервиса будет расширено понятие «несогласованное изображение обнаженного тела». Оно будет включать снимки людей, сделанные в момент, когда пострадавшие могли не знать, что идет съемка.
"Действие аккаунтов, которые мы определим как первоисточник распространения несогласованных изображений обнаженного тела, будет незамедлительно прекращено", – подчеркивают в Twitter. Вместе с тем у пользователей будет возможность оспаривать решения о блокировке аккаунта.
Позже сервис запретит указывать оскорбительные имена для странички и будет приостанавливать действие аккаунтов, поддерживающих насилие.
Напомним, ранее Twitter объявил о планах изменить свои правила ради американского президента Дональда Трампа, который активно пользуется сервисом.
Фото: Pixabay.com / edar
Статьи по теме
- Twitter запустил новую мультиформатную рекламу
- Twitter увеличил количество символов до 280, но пользователям это не понравилось
- Twitter начал автоматически делить текст на связанные сообщения по 140 символов
- Twitter запустит ночной режим в своей веб-версии
- Twitter введет платную автоматическую «раскрутку» профиля и твитов
- Как Украина троллила Россию в Twitter: AIN.UA