Twitter увеличивает лимит символов до 280 для всех пользователей

Все пользователи Twitter в течение ближайших дней получат возможность писать твиты длиной до 280 символов.
Как сообщается в блоге компании, тестирование нового лимита, которое велось с сентября, прошло успешно.Пользователи, входившие в тестовую группу, отправляли сообщения длиннее 140 символов только в 5% случаях, а длиннее 190 символов – в 2%. При этом те, кто отправлял длинные твиты, получали больше ретвитов, лайков и подписчиков.
В Twitter отметили, что изменение лимита для всех пользователей не должно существенно повлиять на использование сервиса в долгосрочной перспективе.
Также разработчики напомнили, что при использовании японского, китайского и корейского языков в Twitter останется прежний лимит – 140 символов. Поскольку эти языки обычно позволяют сказать больше с помощью меньшего количества символов.
Фото: Flickr.com / keiyac