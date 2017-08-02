ТЕЛЕКРИТИКА

Twitter увеличивает лимит символов до 280 для всех пользователей

Бизнес

Все пользователи Twitter в течение ближайших дней получат возможность писать твиты длиной до 280 символов.

Как сообщается в блоге компании, тестирование нового лимита, которое велось с сентября, прошло успешно.Пользователи, входившие в тестовую группу, отправляли сообщения длиннее 140 символов только в 5% случаях, а длиннее 190 символов – в 2%. При этом те, кто отправлял длинные твиты, получали больше ретвитов, лайков и подписчиков.

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В Twitter отметили, что изменение лимита для всех пользователей не должно существенно повлиять на использование сервиса в долгосрочной перспективе.

Также разработчики напомнили, что при использовании японского, китайского и корейского языков в Twitter останется прежний лимит – 140 символов. Поскольку эти языки обычно позволяют сказать больше с помощью меньшего количества символов.

Фото: Flickr.com / keiyac

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