Twitter увеличивает лимит символов до 280 для всех пользователей

В Twitter отметили, что изменение лимита для всех пользователей не должно существенно повлиять на использование сервиса в долгосрочной перспективе.

Также разработчики напомнили, что при использовании японского, китайского и корейского языков в Twitter останется прежний лимит – 140 символов. Поскольку эти языки обычно позволяют сказать больше с помощью меньшего количества символов.

Фото: Flickr.com / keiyac