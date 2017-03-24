Twitter создает платные аккаунты с расширенными функциями

Twitter собирается создать для своих пользователей специальные версии аккаунтов с расширенным набором функций. Однако за них придется платить, сообщает AIN.UA.

С этой целью сервис сначала провел опрос о целесообразности появления аккаунтов без рекламы и с расширенным числом функций, но с условием оплаты подписки за их использование. А позже руководство компании подтвердило начало работы над новыми функциями.

Новый набор функций будет создаваться на основе сервиса Tweetdeck, который Twitter купил в 2011 году за $40 млн. Пользователи, которые будут оплачивать ежемесячную подписку, получат доступ к аналитике, эксклюзивному контенту, первоочередной поддержке от специалистов сервиса, возможности вести одновременно несколько аккаунтов. Также им отключат рекламу и позволят кастомизировать (индивидуализировать) свой профайл.

В компании считают, что улучшенный Tweetdeck будет удобен в использовании брендам, изданиям, а также профессиональным пользователям, вроде журналистов, маркетологов и т.д. Однако пока в Twitter не уточняют, когда будут запущены эти обновления.

Напомним, это уже не первые действия руководства Twitter, направленные в сторону профессиональных пользователей. Ранее компания предложила им API для ведения качественных прямых трансляций.

Фото: Максим Лисовой