Twitter поможет медиа монетизировать контент

Новая возможность монетизировать контент СМИ появилась в одной из самых популярных социальных сетей. С ее помощью издатели смогут получать доход от специальных таймлайнов, вставленных на страницы новостных сайтов непосредственно из Twitter.

О самой программе компания объявила недавно, заявив, что приглашает издателей и обещает «генерировать доход для сайтов».

Теперь же раскрыты детали соглашения с медиа. Так, Twitter автоматически начнет загружать свою рекламу в таймлайны после подписания соглашения с изданием. Рекламные объявления будут появляться через один твит. Медиа же получат от компании процент за размещение. Какой именно процент будет получать новостной сайт пока не уточняется.

Напомним, в начале августа пользователи по всему миру жаловались на масштабные сбои в Telegram, Twitter, Facebook и Skype.