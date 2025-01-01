Twitter начал автоматически делить текст на связанные сообщения по 140 символов

В мобильной версии сервиса микроблогов Twitter на Android появилась тестовая функция Tweetstorm. Как сообщает издание Cossa, это заметил пользователь под ником Devesh Logendran и поделился открытием с сотрудником The Next Web Мэттом Наваррой.
Максимально приложение автоматически может разделить текст на 352 части по 140 символов, публикуя их в виде связанной цепочки. То есть максимальный объем твитшторма 49 280 символов.
Отметим, прием для обхода ограничения в 140 знаков первым стал практиковать инвестор, один из сооснователей корпорации Netscape Communications (веб-браузер Netscape) Марк Андрессен. Он публиковал твит, отвечал на него же следующим и продолжал до тех пор, пока не заканчивал мысль. Термин tweetstorm ввел его коллега, венчурный капиталист из Силиконовой долины и партнер компании Andreessen Horowitz Крис Диксон.
Напомним, весной Twitter рассказал о планах по созданию для своих пользователей специальных версий аккаунтов с расширенным набором функций, за которые, однако, придется платить.
Фото: Flickr.com / keiyac