Twitter начал автоматически делить текст на связанные сообщения по 140 символов

В мобильной версии сервиса микроблогов Twitter на Android появилась тестовая функция Tweetstorm. Как сообщает издание Cossa, это заметил пользователь под ником Devesh Logendran и поделился открытием с сотрудником The Next Web Мэттом Наваррой.

Максимально приложение автоматически может разделить текст на 352 части по 140 символов, публикуя их в виде связанной цепочки. То есть максимальный объем твитшторма 49 280 символов.