Twitter изменит правила из-за Дональда Трампа

Сервис Twitter, которым активно пользуется американский президент Дональд Трамп, объявил о планах изменить свои правила ради него, сообщает Meduza.

Сейчас соглашение Twitter с пользователями прямо запрещает оскорбления и призывы к насилию: любые аккаунты, в которых публикуются прямые и непрямые угрозы, оскорбления, высказывания, разжигающие рознь, могут быть временно или навсегда заблокированы. И соцсеть постоянно пользуется этими правилами и, например, удаляет аккаунты лидеров «альт-правых» и т.д.

Вместе с тем многие твиты Трампа выглядят как нарушение этих правил. Например, он ретвитил видео, в котором якобы избивает человека, лицо которого заменено на логотип телеканала CNN; оскорблял телеведущую Мику Бзежински; пригрозил КНДР уничтожением в ответ на резкое выступление представителя Пхеньяна на Генассамблее ООН.

Представители компании прокомментировали ситуацию с сообщениями Трампа. Так, согласно официальному заявлению, у Twitter есть внутренние правила, запрещающие удалять «информационно значимые» твиты даже в том случае, если они могут нарушать правила. В ближайшее время, пообещали в соцсети, это правило появится в пользовательском соглашении.

Фото: Wikimedia.org / Gage Skidmore