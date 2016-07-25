Twitter и Yahoo! «погибнут» в 2017 году: Ars Technica

Одно из самых популярных в мире сетевых изданий об IT аналитическое интернет-издание Ars Technica традиционно опубликовало прогноз о том, какие компании и бренды погибнут в этом году, сообщает vc.ru.

В этот список попадают компании, существование которых, по мнению редакции, находится под угрозой - по экономическим, культурным или технологическим причинам, и которые испытали хотя бы одну из следующих проблем: компания долгое время теряет долю на своем рынке; испытывает финансовые сложности или теряет доход; столкнулась с управленческими проблемами, не обладает надежной бизнес-моделью или долгосрочной стратегией.

"Совсем не обязательно, что они окончательно погибнут в 2017 году. Этот процесс может растянуться на многие годы", - отмечают при этом в Ars Technica.

В 2017 году в список вошли семь компаний, среди которых - Twitter и Yahoo!

Так, согласно прогнозу издания, Twitter кконцу года никуда не исчезнет, но той соцсети, какой мы ее знаем, "наступит конец". "Twitter продолжает терять деньги, и когда-то они закончатся. В этом году компания потратила меньше, чем в прошлом ($289 млн за первые три квартала по сравнению с $430 млн за аналогичный период в 2015-м), компания по-прежнему теряет средства инвесторов. И попытки руководства социальной сети договориться с несколькими потенциальными покупателями - в том числе, с Disney, - не просто не увенчались успехом, а с треском провалились", - отмечают в Ars Technica.

Кроме того, критики обвиняют компанию в неспособности противостоять оскорблениям и негативу на платформе, хотя и генеральный директор компании Джек Дорси постоянно обещает заняться этой проблемой.

По данным издания, молодые пользователи предпочитают сервису Twitter Snapchat. "Возможно, руководству придется продать компанию или ее интеллектуальную собственность - причем с большой скидкой, - только для того, чтобы остаться на плаву", - отмечают в редакции.

Что касается компании Yahoo!, владеющей одноименным поисковиком, то она входила в список от Ars Technica и в 2016 году. "Много лет корпорация пыталась сменить направление бизнеса и вернуться на мировую сцену. Существование компании обеспечивала ее крупная доля в китайском интернет-гиганте Alibaba. Мы предполагали, что в 2016 году компания продаст свой бизнес и оставит себе только долю в Alibaba", - говорят журналисты.

В феврале компания сократила 15% штата, а летом столкнулась с обвинениями в дискриминации работников-мужчин в компании. С точки зрения бизнеса для Yahoo! прошлый год оказался тяжелым: из-за реструктуризации компания за три квартала потратила на направление интернет-бизнеса в два раза больше средств, чем в 2015 году.

Компанию хотела выкупить за $4,8 млрд Verizon. Однако в сентябре Yahoo! рассказала об утечке данных 500 млн аккаунтов в 2014 году, в октябре история повторилась. "Энтузиазм Verizon неожиданно поубавился. По слухам, стоимость сделки упала на $1 млрд", - пишет Ars Technica. По мнению редакции, даже если сделка в итоге состоится, скорее всего, цена окажется значительно ниже изначальной, но есть большая вероятность того, что Verizon откажется от идеи приобретения Yahoo!.

Кроме этих двух компаний, в список также вошли анонимный мессенджер Yik Yak, медицинский стартап Theranos, производитель смартфонов HTC, разработчик компьютерных игр Gearbox Software и производитель бизнес-смартфонов BlackBerry.

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