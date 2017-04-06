Twitter и Bloomberg запустят круглосуточный новостной канал

Twitter и Bloomberg TV заключили соглашение о создании платформы, на которой будут круглосуточно транслироваться новости, сообщает The Wall Street Journal.

По словам финансового директора сервиса микроблогов Энтони Ното, таким образом компании рассчитывают охватить аудиторию, которая не платит за телевидение и смотрит его на ходу. "Нам кажется, что Bloomberg — идеальный партнер для того, чтобы это реализовать", — добавил он.

Twitter будет отвечать за видеотрансляцию новостей, а подготовкой материалов займется Bloomberg. Канал будет не только ретранслировать эфир Bloomberg, но и показывать прямые включения из корреспондентских пунктов, а также использовать видео, размещенные в Twitter.

"Зрители охотно используют несколько экранов во время прямых трансляций. Соединить видео- и текстовый контент представляется нам очень мощным решением. Мы собираемся фокусироваться на самых важных новостях для умной аудитории по всему миру. И охват этого проекта должен быть выше, чем у любого из наших существующих продуктов", — отметил исполнительный директор Bloomberg Media Джастин Смит.

Платформа пока не получила названия, ее запуск запланирован на осень. Финансовые условия сделки не разглашаются, известно только, что работа канала будет поддерживаться за счет рекламы.

Фото: Flickr.com / Steve Jurvetson