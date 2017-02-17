Twitter частично блокирует аккаунты агрессивных пользователей

Сервис микроблогов Twitter ввел новую практику в борьбе с нарушениями правил пользования. Теперь аккаунт нарушителей в течение 12 часов могут видеть только его подписчики, сообщает RNS.

Так, некоторые пользователи уже получили уведомления от компании о том, что видимость их аккаунтов была ограничена: в течение 12 часов их сообщения или обновления страницы могут видеть только подписчики. Под ограничения также попали и ретвиты сообщений.

"Создание безопасного пространства для того, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение, является ключевым фактором для сообщества Twitter. Если будет обнаружено поведение, нарушающее правила Twitter, некоторые функции аккаунта будут ограничены", — говорится в сообщении, которое получили пользователи сети, попавшие под временные ограничения.

Одна из причин, по которым Twitter предпринимает такие меры, является использование ненормативной или оскорбительной лексики. Кроме того, они направлены на борьбу с неполиткорректностью.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Twitter расширяет кампанию против разжигания ненависти и агрессии в соцсети. В рамках этой кампании сервис будет устанавливать личность пользователей, чьи аккаунты были заблокированы за оскорбительное поведение, для того чтобы они не могли создать новые аккаунты, то есть были навсегда отлучены от Twitter.

Фото: Максим Лисовой