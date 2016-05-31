Twitter будет навсегда блокировать агрессивных пользователей

Сервис микроблогов Twitter расширяет кампанию против разжигания ненависти и агрессии в соцсети, сообщает «Русская служба BBC».

Так, теперь компания будет устанавливать личность пользователей, чьи аккаунты были заблокированы за оскорбительное поведение, для того чтобы они не могли создать новые аккаунты, то есть были навсегда отлучены от Twitter.

Кроме того, соцсеть работает над созданием системы так называемого «безопасного поиска», которая будет исключать твиты с потенциально чувствительным содержанием. Твиты с потенциально оскорбительным содержанием удаляться не будут, однако система их исключит из результатов поиска по конкретному запросу.

Twitter также работает над исключением из поиска потенциально оскорбительных и «низкокачественных» обсуждений, которые мало связаны с заданной темой. Эти обсуждения не будут удаляться, но компания сделает их менее заметными для пользователей.

Напомним, в мае 2016 года Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft подписали кодекс по борьбе с агрессией, ненавистью и ксенофобией в интернете, предусматривающий удаление экстремистского контента со всех упомянутых ресурсов в течение суток иблокировку аккаунтов, на которых он был опубликован.

В декабре компании согласовали схему сотрудничества с целью остановить распространение экстремистских картинок и видео через свои сайты. Онапланируют создать единую базу, которая будет содержать «виртуальные отпечатки пальцев» всего контента. С помощью этой базы данных компании намерены следить за загрузками контента на сайты, и в случае появления материалов экстремистского содержания, удалять их до того, как они начнут массово распространяться.

Фото: flickr.com / keiyac