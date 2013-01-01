Творческие разногласия: режиссер Дэнни Бойл не будет снимать нового «Джеймса Бонда»

Однако СМИ не спешат удивляться выходу британца из проекта, ведь Бойл в своей карьере избегал франшиз и как минимум дважды давал повод усомниться в том, что примет участие в создании ленты. Так, в 2013 году режиссер назвал себя «не самым подходящим человеком» для этого фильма, а в 2017-м заявил, что ранее не имел дела с «многомиллионными бюджетами».

Кто займет режиссерское кресло вместо Дэнни Бойла, пока не сообщается.

Напомним, для Дэниела Крейга, исполнителя главной роли, двадцать пятая часть «Бондианы» станет последней.

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