Творческие разногласия: режиссер Дэнни Бойл не будет снимать нового «Джеймса Бонда»

Британец Дэнни Бойл («На игле»), чью кандидутуру рассматривали создатели новой части «Бондианы» еще в феврале, покинул проект из-за «творческих разногласий». Об этом говорится в сообщении на официальной странице франшизы в Twitter.
Кандидатуру Бойла, которую обсуждали еще в феврале, окончательно утвердили в мае этого года. К съемкам 25-го фильма о Джеймсе Бонде должны были приступить в декабре, а выход картины планировался на октябрь 2019 года.
Однако СМИ не спешат удивляться выходу британца из проекта, ведь Бойл в своей карьере избегал франшиз и как минимум дважды давал повод усомниться в том, что примет участие в создании ленты. Так, в 2013 году режиссер назвал себя «не самым подходящим человеком» для этого фильма, а в 2017-м заявил, что ранее не имел дела с «многомиллионными бюджетами».
Кто займет режиссерское кресло вместо Дэнни Бойла, пока не сообщается.
Напомним, для Дэниела Крейга, исполнителя главной роли, двадцать пятая часть «Бондианы» станет последней.
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