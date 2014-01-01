ТСН выпустит книгу об истории независимой Украины

Телеканал «1+1» к 20-летию новостной службы ТСН презентует новую книгу «Незалежність очима ТСН», сообщает пресс-служба канала.

Книга издается в сотрудничестве с издательством «Основи». Ее презентация состоится 18 мая. "Это - антиучебник. Живая история, которую творили мы сами. Которая пугала неизвестностью и рождала новые мечты. Которая отбирала сон – и до сих пор похожа на минное поле. Которая заставляла каждого из нас делать свой тяжелый выбор", - рассказывают на телеканале.

О главных событиях в истории независимой Украины в книге рассказывают ведущая «ТСН. Тиждень» Алла Мазур, генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко, журналисты и редакторы ТСН - Елена Мацюцька, Наталья Нагорная, Александр Загородний, Анна Бока, Василий Костюк, Дмитрий Святненко, Алла Хоцяновская, Ольга Кошеленко, Олег Гулик.

Также в книге представлены редкие факты, добытые из засекреченных архивов, полная версия современной истории Украины от писателя и историка Валерия Примоста.

"Мы осознаем, что провоцируем новые дискуссии и новые споры. Потому что новейшую историю Украины до сих пор переписывали даже в школьных учебниках: каждый раз, чтобы удовлетворить нового президента. Мы же рассказываем историю свою. О своем родном доме, - говорит Алла Мазур.

Напомним, «Незалежність очима ТСН» - уже третья книга ТСН. В июле 2015 года увидела свет «Війна очима ТСН», экземпляры которой отправили семи мировым лидерам. А в ноябре 2014-го - «94 дні. Євромайдан очима ТСН».

Фото: Пресс-служба «1+1»