ТСН.ua запустил онлайн-вещание в Facebook

Сайт ТСН.ua запустил онлайн-вещание в соцсети Facebook – ТСН Live. Возглавит новое направление Юлия Юценко, которая ранее работала редактором новостей ресурса, сообщает пресс-служба «1+1».

"Для себя мы сформулировали задачу ТСН Live довольно просто: это самое интересное, познавательное, необычное и вдохновляющее, что вы хотели бы увидеть в реальном времени, но не смогли или пропустили", – рассказывает главный редактор ресурса ТСН.ua Константин Войтенко. В планах сайта после Нового года увеличить количество стримов и расширить их географию.

В течение месяца ТСН.ua в тестовом режиме провел несколько трансляций, собрав 500 тыс. просмотров. Так, например, команда проекта побывала за кулисами репетиции балерины Катерины Кухар, провела онлайн-лекцию известного путешественника Евгения Ихельзона о зимнем отдыхе в теплых краях, организовала онлайн-экскурсию по уникальному производству новогодних игрушек и др.

Фото: Пресс-служба ТСН