ТСН.ua празднует 10-летие

История портала ТСН.ua началась 10 лет назад в офисе на бульваре Дружбы народов, 7. На тот момент в редакции было 13 человек, трое из которых продолжают работать в проекте до сих пор.

Первым шеф-редактором проекта был Дмитрий Крапивенко. С 2014 года проект ведет команда Катерины Коберник, а шеф-редактором сайта является Константин Войтенко. Сегодня, по данным исследовательской платформы Gemius, сайт «Телевизионной службы новостей» канала «1+1» – один из лидеров среди новостных сайтов в уанете с ежемесячной аудиторией в 4 миллиона уникальных посетителей. Более 60% пользователей читают сайт с мобильных устройств. Страницы ТСН в социальных сетях также одни из самых популярных в украинском сегменте. Так, страница сайта в Facebook насчитывает 1 миллион подписчиков, а в Twitter – 891 тысячу. О том, как удалось достичь таких показателей, о приоритетах в работе и новых технологиях, которые внедряет ТСН.ua, «Телекритике» рассказал шеф-редактор проекта Константин Войтенко.

Шеф-редактор проекта Константин Войтенко Фото: Ната Боровик

Об изменениях

За последние годы поменялось многое. Первое, что я могу назвать, – это дизайн сайта, который мы переписали с учетом новых технологий и требований практически с нуля. Второе – стараемся найти читателя на всех внешних площадках и типах устройств. Также уже два года основной выпуск телевизионных новостей ТСН на сайте выходит на жестовом языке – чтобы контент был доступен и зрителям с проблемами слуха.

_ _

В конце прошлого года мы запустили онлайн-вещание в Facebook, и теперь на странице ТСН LIVE показываем самое интересное, познавательное, необычное и вдохновляющее, что многие хотели бы увидеть в реальном времени, но не смогли или пропустили. Два месяца назад мы внедрили новый мобильный формат – ТСН stories. И, кстати, очень успешный получился проект. Как раз на этой неделе мы вышли на цифру в полмиллиона просмотров наших stories.

Всего в команде ТСН.ua сегодня работают 40 человек Фото: Ната Боровик

С 2014 года мы создаем спецпроекты. Как правило, это большие истории, лонгриды, которые мы собираем в Tilda. В этом решении, могу сказать с уверенностью, мы были первыми среди новостных порталов в Украине. Всего на данный момент мы написали более четырехсот спецпроектов.

_ _

О лидерстве

Также мы первыми имплементировали Instant Articles в Facebook для мобильных устройств. Это было летом 2016 года. В том числе и после этого, однозначно, произошел рост по данному направлению – значительно вырос трафик с мобильных устройств. За 7 месяцев этого года по просмотрам страниц, согласно данным Gemius Fusion, мы выросли вдвое, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года.

Главные принципы работы с новостями ТСН.ua – оперативность и виральность, говорит Константин Войтенко Фото: Ната Боровик

Помимо этого, мы также работаем сAccelerated mobile pages (AMP) от Google. Если немного погрузиться в детали, – это техническое решение, которое работает с контентом и в основном помогает продвигать материалы в поисковиках, работающих на AMP, в приоритеты выдачи. Также AMP помогает при низкой скорости сети выполнить оперативную загрузку веб-страниц, что тоже удобно, учитывая возможности мобильного интернета наших украинских провайдеров. Сайт TСН.ua первым среди украинских новостных медиа запустил формат AMP-историй. Этот инструмент от Google позволяет просматривать вертикальные видео- и фотоистории в полноэкранном режиме с мобильных устройств. Для просмотра публикаций данного формата на сайте мы и создали отдельный раздел ТСН stories.

О кооперации с ТСН

Константин Войтенко Фото: Ната Боровик

Кооперация ТСН.ua и ТСН очевидно неизбежна. Конвергентный ньюсрум работает с февраля 2014 года. Такая форма взаимодействия помогает более оперативно собирать и обрабатывать информацию. Я считаю, что это одно из наших основных преимуществ перед другими новостными ресурсами. Мы часто обмениваемся жизненными историями, эксклюзивными материалами. И все же далеко не все читатели сайта смотрят телевизор, поэтому акценты у ТСН.ua и теленовостей часто разные.

_ _

Если оперировать данными Gemius, мы вышли на показатели в 600 тыс. уников в сутки при 1,5 млн просмотров страниц. Из рекордов – за все 10 лет ресурса пик популярности ТСН.ua пришелся на начало 2014 года – к сожалению, в связи с нестабильной политической ситуацией в стране. Тогда в день количество пользователей сайта доходило до трех миллионов.

О «ТСН. Помощь»

Самому молодому участнику рубрики «ТСН. Помощь» было несколько недель от роду. Cамому старшему – 76 лет. _

То, что еще есть у нас и чего нет у других, – это важная, как по мне, рубрика «ТСН. Помощь». Она появилась в декабре 2011 года. Сначала там публиковались только материалы, которые были показаны в эфире ТСН – до 5 в месяц. С каждым месяцем число публикации увеличивалось. Последние 3 года в рубрике появляются более 1300 благотворительных статей в год – 3-4, иногда 5 публикаций в день.

Иногда за один вечер благодаря неравнодушным украинцам удается собрать полмиллиона гривен. _

У нас нет приоритетов на размещение объявлений о помощи. Мы стараемся дать шанс каждому, кто обращается и выполняет элементарные условия для обнародования информации. Это история болезни, написанная от себя, несколько медицинских документов со всеми штампами и печатями из лечебных учреждений, подтверждающих вашу историю, документы самого больного (чтобы мы действительно убедились, что такой человек существует), реквизиты ближайших родственников с документальным подтверждением родства.

О зонах для развития и планах

Мы всегда стараемся первыми внедрять инновации и сохранять лидерские позиции. Из того, что хотелось бы улучшить, могу назвать работу с международными новостями, а также материалы об украинской политике. Все остальное у нас, я считаю, на должном уровне.

Константин Войтенко: «Возраст нашего читателя – 25+. Доход средний. Преимущественно – мужчины» Фото: Ната Боровик

О фейках

В современном новостном поле фейки неизбежны. (Смеется.) Серьезный факт-чекинг – один из основных принципов работы редакции. Так как распространители фейков со стороны агрессора поступают достаточно хитро – они подделывают аккаунты, шифруют письма, делают разные информационные выбросы. Обезопасить себя от потока фейковой информации достаточно сложно. Мы, как и многие другие ресурсы, существующие во время гибридной войны, используем стандартные способы верификации фото и видео, которые прописаны в базовых рекомендациях по борьбе с фейками – от поиска по картинкам в Google до проекта Citizen Evidence Lab от AI.

В среднем журналист ТСН.ua в день пишет до 15 единиц контента Фото: Ната Боровик

Помимо этого у нас есть внутренние рекомендации, как работать с корреспонденцией. Так как за последнее время у нас в редакции было несколько случаев фейковых писем. Это были письма-маски от одного отправителя, которые содержали резонансную информацию. Как оказалось позже, указанный в письме отправитель даже не подозревал об этом письме. Таким образом мошенники накладывали один электронный адрес поверх другого и выдавали фейк за эксклюзив.

О самом резонансном материале

Помню, это был октябрь 2014 года. Тогда мы впервые в редакции попробовали новую форму новостей – лонгриды. Первый текст, выданный нами, был о киборгах , которые в то время удерживали Донецкий аэропорт. Наша задача была – коротко и доступно описать, что происходило с момента захвата локации и до ее освобождения. Для этого мы использовали наши эксклюзивные фото и видео, которые снимали коллеги с ТСН.

Кадр из первого лонгрида ТСН.ua о захвате Донецкого аэропорта _

В целом, над этим первым проектом работала целая группа из 5 человек. Результат не заставил себя ждать. В первую неделю текст собрал свыше 200 тысяч просмотров – для нас это было однозначным рекордом. Сейчас эта публикация уже собрала более 500 тысяч просмотров.

Об уникальном

В ТСН.ua есть свой видеоотдел, который занимается нарезкой видео из ТСН – титрованием, специальным монтажом и у нас есть «мытець» – это человек, который занимается тем, что уж точно не делают остальные, а именно – пародиями. Это, как вы поняли, наши реп-цитаты. Вот, кстати, самая популярная из них. Ролик «Мовні ляпи політиків» набрал свыше 5,2 миллионов просмотров:

Суть проекта, автором и создателем всего контента которого выступает один человек, – сделать забавный короткий видеоролик, который бы зиждился на одной цитате, смиксованной с другой и наложенной на музыку.