ТСН.ua адаптировали для незрячих

Сейчас в Украине живут почти 70 тысяч слабовидящих и незрячих людей, поэтому вопрос с адаптацией платформ под их нужды очень актуален.

«Адаптация сайтов для незрячих людей – это не дань мировым трендам, а наша обязанность. Мы начали этот долгий процесс, обеспечив этой части нашей аудитории базовый функционал, – комментирует главный редактор ТСН.ua Константин Войтенко. – Теперь наша задача – постоянно его расширять и сделать сайт доступным и удобным для наших слабовидящих читателей. Мы ждем первых отзывов и готовы улучшать сайт вместе с вами».

Два года назад ТСН.ua начал трансляцию основного выпуска ТСН в 19:30 и «ТСН. Тиждень» на жестовом языке.

Напомним, сайт ТСН.ua ежемесячно посещают 4,5 миллиона уникальных посетителей, а в социальных сетях ТСН.ua – лидер среди новостников.

Фото: Pixabay