ТСН развернула студию в Калиновке, а «Общественное» готовит аналитический спецвыпуск

Сегодняшние выпуски ТСН в 16:45 и 19:30 будут проходить сразу из двух студий. Временная студия появилась в Калиновке Винницкой области, где со вчерашнего дня взрываются склады с боеприпасами, сообщает пресс-служба канала «1+1».

Так, в 16:45 выпуск новостей начала Соломия Витвицкая в Киеве, после чего передала слово Святославу Гринчуку, находящемуся в студии в Калиновке.А в 19:30 на связи с Юлией Бориско включение из Калиновки проведет Лидия Таран.

"Вместе с журналистами ТСН они сообщат о последних обновлениях с места событий, поговорят с очевидцами взрывов и узнают о состоянии пострадавших и эвакуированных жителей", – рассказывают на телеканале.

Кроме того, как сообщает пресс-служба канала «UA:Перший», сегодня в Виннице начался двухдневный тренинг для специалистов общественно-политического направления региональных филиалов Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ), однако из-за событий в Калиновке вместо запланированной программы обучения, сотрудники филиалов (Винницкого, Черкасского, Черниговского, Хмельницкого и Житомирского) совместно работают над созданием вечернего аналитического спецвыпуска.

Программа выйдет на телеканале «Винтера» в прямом эфире. "Сегодня есть шанс совместно сделать качественную программу", – говорит менеджер общественно-политического направления НОТУ Мария Фрей.

Напомним, вчера, 26 сентября, поздно вечером на военном складе Министерства обороны в Калиновке начали взрываться боеприпасы. Склад называют одним из крупнейших в Украине. Десятки тысяч местных жителей эвакуированы из населенного пункта.