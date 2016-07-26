ТСН похвасталась рекордным числом просмотров ее видео в Facebook

Сайт ТСН.ua установил новый рекорд в социальных сетях: за первые семь месяцев 2017 года видео ТСН в Facebook посмотрели 100 млн раз.

В частности, как сообщает пресс-служба канала «1+1», роликом-рекордсменом является видео прорыва трубы в Киеве, собравшее почти 3 млн просмотров и попавшее в новостные ленты крупнейших мировых медиа.

"В 2016 году мы сделали ставку на создание и продвижение своего видео-контента в Facebook, а в этом году получили результат, который превзошел самые смелые наши прогнозы. Важно, что большую часть просмотров собрало видео, сделанное отдельной командой сайта специально для аудитории ТСН в Facebook", – говорит руководитель ТСН.ua Катерина Коберник.

Напомним, группа сайта ТСН.ua в Facebook превышает 800 тыс. подписчиков, в YouTube – 360 тыс., в Twitter – почти 1 млн.