ТСН будет вещать из Ични, где взрываются военные склады

Ведущий Святослав Гринчук проведет выпуск ТСН из временной студии в Ичне в 16:45 и 19:30. С ним на связи в киевской студии будет сначала Юлия Бориско, а затем – Лидия Таран.

Журналисты канала расскажут о последних новостях с места событий и пообщаются с очевидцами, а также узнают, в каком состоянии находятся эвакуированные жители Ични, число которых превышает 12 тысяч человек.

На данный момент причина возгорания складов боеприпасов в Черниговской области не установлена, однако выдвигается вариант о диверсии. На месте происшествия перекрыли воздушное пространство и движение железнодорожного и автотранспорта.