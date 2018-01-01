ТЕЛЕКРИТИКА

ТСН будет вещать из Ични, где взрываются военные склады

Бизнес

Выпуски новостей на “1+1” сегодня проходят сразу из двух студий. Одна из них расположилась в Ичне (Черниговская область), где накануне ночью загорелся военный склад.


Ведущий Святослав Гринчук проведет выпуск ТСН из временной студии в Ичне в 16:45 и 19:30. С ним на связи в киевской студии будет сначала Юлия Бориско, а затем – Лидия Таран.

Журналисты канала расскажут о последних новостях с места событий и пообщаются с очевидцами, а также узнают, в каком состоянии находятся эвакуированные жители Ични, число которых превышает 12 тысяч человек.

На данный момент причина возгорания складов боеприпасов в Черниговской области не установлена, однако выдвигается вариант о диверсии. На месте происшествия перекрыли воздушное пространство и движение железнодорожного и автотранспорта.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Юлия Мотрич покинула канал «112 Украина»

Бизнес

17 лучших обложек октября

Популярное на Телекритике



Бизнес

Юлия Мотрич покинула канал «112 Украина»

Бизнес

Как правильно выбрать письменный стол

Дуся

На чем зарабатывает Дурнев, помимо прямых спонсоров его новых шоу

Культура

После продажи на аукционе картина Бэнкси уничтожилась