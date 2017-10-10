Тролли VS эльфы: как защитить бизнес в интернете

Сегодня бренды массово используют новые медиа для привлечения большей аудитории покупателей. Однако технологиями пользуются не только сторонники компаний, но и их конкуренты. Они прибегают к различным ухищрениям – от личных атак до использования наемных троллей. Как противодействовать агрессорам, рассказывает CEO медиастудии СustomLub Роман Сулима.
Троллинг
Думаю, многие люди воспринимают любую критику как троллинг. В свою очередь, существует такое понятие, как порог боли. С годами люди все меньше обращают внимание на обиды и провокации, поэтому им становится легче коммуницировать с оппонентами. Люблю одну цитату из писателя Генри Миллера: "Улитка получает шок от капли дождя, падающего на ее раковину". Однако мы люди, и когда на нас начинают давить, не нужно сразу остро реагировать.
– переход на личности;
– агрессивное поведение;
– однобокость взглядов, впадение в крайности;
– неуравновешенность;
– предвзятость;
– нелогичность цепочки мыслей;
– словарный вампиризм;
– ответ вопросом на вопрос, оффтоп;
– ужимки и насмешки.
Интересным явлением в социальных сетях является так называемый вброс – это троллинг, затрагивающий болезненную тему, чаще всего политическую, и моментально раздражающий внимание аудитории. Чаще всего он влечет за собой спор. Именно его должны избегать официальные аккаунты различных фирм и организаций. Но если он возник, необходимо сразу его погасить. Потому что социальные сети – театр, а зрители в нем – потенциальные клиенты, которые особенно внимательно следят за каждым вашим шагом. После такой ссоры они долго будут восстанавливаться. Ведь компания, которая не умеет держать удар, автоматически теряет ценность. Прежде всего менеджер страницы в социальных сетях должен уметь общаться с троллями. Ни в коем случае он не может оскорблять тролля или реального человека. Хотя за рубежом возможно юмористическое заигрывание с клиентом. К сожалению, нам до этого идти еще лет десять. Наш потребительский рынок привык отождествлять свое мнение с истиной в последней инстанции.
Бот-аккаунт
Бот-аккаунт – страница, которой пользуется или живой человек, или программа для положительной или отрицательной работы в социальных сетях. Это может быть любой человек, который скрывается за определенным образом. Выявить бота можно благодаря изучению его страницы. На аватарках этих искусственных людей обычно стоят цветы или котики. Создать полноценного персонажа, который «на самом деле» живет, довольно сложно. Бот-аккаунты служат и троллингу, и эльфингу. Для развития бот-аккаунта нужно обязательно прописывать характер, предпочтения и вживаться в роль этого человека.
Есть следующие виды бот-аккаунтов:
– рент-аккаунт – развитая страница с высокими показателями. Сегодня даже существуют специальные биржи, где продают отработанные образы.
– игнорировать реакции других пользователей сообщества;
– оперировать фактами в споре;
– ссылаться на правила паблика/сообщества;
– приводить пруфы из подобных обсуждений. SMM-щик должен всегда иметь под рукой необходимые документы;
– никогда не оправдываться;
– отвечать спокойно, не занимать позиции тролля;
– не питать своей энергией и не воспринимать образы близко к сердцу;
– удалять анонимов;
– помнить, что все это – театр.
Эльфы
Я выделил общие характеристики эльфа:
– абсолютная стрессоустойчивость;
– способность держать удар;
– тонкие психологические навыки;
– мастерское владение словом;
– прозрачность мысли, высокий интеллект;
– мгновенная реакция, если требуется;
– умение импровизировать, владение искусством пауз, артистичность;
– понимание кризисного менеджмента;
– знание темы;
– независимость, а не адвокатура бренда;
– чувство юмора.