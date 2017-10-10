Тролли VS эльфы: как защитить бизнес в интернете

Троллинг – это неуклюжая зарисовка, вампиризм. То есть люди, преследующие развлекательные и коммерческие цели, потребляют чужую энергию благодаря личной или представительской реакции в социальных сетях. Сегодня борьба с троллингом направлена на общение с недовольными клиентами. В течение многих лет ответ на жалобу ограничивался словами: "Спасибо, мы обязательно прислушаемся к вашему мнению. Наш оператор с вами свяжется". Никто не реагировал на потоки мусора от негативно настроенных ботов или людей, например, на форумах журналов «Корреспондент» или «Новое время». Поэтому эльфинг – первая структура, которая направлена на комплексное взаимодействие.

Думаю, многие люди воспринимают любую критику как троллинг. В свою очередь, существует такое понятие, как порог боли. С годами люди все меньше обращают внимание на обиды и провокации, поэтому им становится легче коммуницировать с оппонентами. Люблю одну цитату из писателя Генри Миллера: "Улитка получает шок от капли дождя, падающего на ее раковину". Однако мы люди, и когда на нас начинают давить, не нужно сразу остро реагировать.