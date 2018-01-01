Triolan расширяет сотрудничество с «1+1 медиа»

«Мы рады расширению взаимовыгодного сотрудничества с одной из крупнейших медиагрупп в Украине – "1+1 медиа", ведь мы стремимся предоставлять нашим клиентам еще больший выбор телеканалов, чтобы обеспечивать их доступом к новому премиальному контенту. Телеканалы Spike, Nickelodeon и Nick Jr. интересны для зрителей, и их наличие в пакетах повысит нашу конкурентную способность. Тем более, что согласно нашей стратегии развития, с нового года мы планируем параллельно с плановым повышением цен расширить программное наполнение пакета. Кроме того, для абонентов, пользующихся мобильным приложением Triolan TV, телеканал Nickelodeon будет доступен в HD-качестве, и станет доступна удобная функция catch up. Нам важно побудить абонентов выбирать для просмотра лучшие телеканалы из доступных для Украины», – рассказал генеральный директор компании Triolan Вадим Сидоренко.

Напомним, что 27 сентября медиахолдинг «1+1 медиа» опубликовал публичное заявление, в котором обвинил членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в предвзятости и нарушении процедуры деятельности госрегулятора.