«Триолан» повышает стоимость пакета кабельного ТВ

Телекоммуникационный провайдер «Триолан» с 1 января повышает абонентскую плату за услуги кабельного телевидения – до 50 грн в месяц, сообщается на сайте компании.

Такое решение провайдер принял в связи с тем, что с этой даты медиагруппы поднимают тарифы на вещание каналов в сетях операторов. "Поэтому увеличение тарифа для конечных пользователей является закономерным следствием такого решения медиагрупп", – добавляют в «Триолане».

Вместе с тем с нового года в обновленный пакет войдет 12 новых телеканалов: «Футбол 1», «Футбол 2», NIKI Kids, NIKI Junior, «Перший автомобільний», «Єврокіно», «Наука», «Фауна», «Эпоха», «Терра», «Трофей» и «Дача». Как уточняется на Facebook-странице провайдера, всех их, кроме «Футбол 1\ Футбол 2», зрители смогут смотреть в режиме промо-просмотра с конца 2017 года.

Напомним, абонентскую плату за услуги кабельного ТВ «Триолан» ввел с 1 января 2017 года. Ее размер – 15 грн в месяц. До этого абонентам провайдера ТВ-услуги предоставлялись без взимания абонплаты, развивалась бизнес-модель Freemium. Но в результате уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги, компания приняла решение прекратить предоставлять услуги бесплатного ТВ.

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