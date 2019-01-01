Triolan подписал лицензионное соглашение о трансляции телеканалов 1+1 media distribution

Triolan и 1+1 media подписали лицензионное соглашение, согласно которому провайдер теперь сможет транслировать каналы из дистрибуционного портфолио 1+1 media distribution весь 2019 год. Стороны утверждают, что им удалось сойтись на взаимовыгодных условиях соглашения и приемлемой для обеих сторон стоимости за подключение потребителя.
C 1 января 2019 года абонентам Triolan будут доступны: «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», УНИАН, Kvartal TV, Paramount Comedy, Spike, Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick. Jr., Bolt, Star Cinemа и Star Family.
«Triolan ‒ один из первых среди провайдеров, которые заблаговременно позаботились о том, чтобы их абоненты смогли без каких-либо препятствий продолжить смотреть любимые телепередачи с нового года. Считаю, что такое ответственное отношение к ведению бизнеса, как у компании Triolan, существенно сказывается на развитии рынка платного телевидения в Украине и формировании культуры легального потребления контента. Они не только обеспечивают своих клиентов качественным и премиальным контентом, но и помогают правообладателям увеличивать инвестиции в производство нового оригинального контента. Мы за то, чтобы на украинском телевидении росла доля продуктов украинских производителей, ведь они осуществляют не только развлекательную функцию, но и выполняют важную социальную роль, предлагая альтернативу пропагандистскому российскому контенту», ‒ рассказал руководитель отдела дистрибуции 1+1 media Иван Примаков.
Довольны сделкой и в Triolan. Диалог с партнером называют исключительно конструктивным и не видят причин для оттягивания момента подписания соглашения.
«Мы планируем заранее известить абонентов о цене и наполнении телевизионного пакета на 2019 год. Конечно, мы понимаем, что наш пакет должен отличаться в лучшую сторону от того, который есть в цифровом эфире сегодня, и благодаря телеканалам группы 1+1 media это легко становится возможным», ‒ отметил Вадим Сидоренко, генеральный директор компании Triolan.
Напомним, что еще в конце сентября этого года 1+1 media и Triolan объявили о расширении сотрудничества. С 1 октября абонентам провайдера стали доступны каналы Spike, Nickelodeon и Nick Jr.