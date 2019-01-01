Triolan подписал лицензионное соглашение о трансляции телеканалов 1+1 media distribution

Довольны сделкой и в Triolan. Диалог с партнером называют исключительно конструктивным и не видят причин для оттягивания момента подписания соглашения.

«Мы планируем заранее известить абонентов о цене и наполнении телевизионного пакета на 2019 год. Конечно, мы понимаем, что наш пакет должен отличаться в лучшую сторону от того, который есть в цифровом эфире сегодня, и благодаря телеканалам группы 1+1 media это легко становится возможным», ‒ отметил Вадим Сидоренко, генеральный директор компании Triolan.

Напомним, что еще в конце сентября этого года 1+1 media и Triolan объявили о расширении сотрудничества. С 1 октября абонентам провайдера стали доступны каналы Spike, Nickelodeon и Nick Jr.