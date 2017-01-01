Трибуны на Евровидение установит компания, связанная с исполнительным продюсером конкурса: «Схемы»

Компания «Артмакс Инжиниринг», которая устанавливает зрительские трибуны для Евровидения-2017 за бюджетные деньги, связана с исполнительным продюсером конкурса, заместителем генерального директора общественного вещателя (НОТУ) Павлом Грицаком. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», сообщает «Радио свобода».
За монтаж сидений компания получит 23,1 млн грн. Согласно журналистскому расследованию, повторный тендер, который выиграла компания, был проведен после того, как НТКУ отказалась подписывать контракт с победителем предыдущего конкурса – немецкой компанией Nussli Ltd. Это произошло уже после назначения Грицака.Как пояснил директор по управлению Nussli Ltd Бернд Гельмштадт, компании было отказано "из-за несоответствия украинским нормам".
По данным «Схем», «Артмакс Инжиниринг» (ранее - «Альтернатива») тесно сотрудничала с «Евромедиа компани», принадлежащей Павлу Грицаку, и связанными с ней через менеджеров компаниями во время проведения детского Евровидения в 2013 году. По информации из акта ревизии Госинспекции по финансово-хозяйственной деятельности НТКУ, компания получила 13 млн грн на тендерах детского Евровидения, но часть средств перечислила фирме Грицака за субподрядные работы.
Сам Грицак уверяет, что не имеет связей с фирмой, которая получила подряд на установку зрительских трибун на Евровидение-2017: "Ни к компании «Артмакс», ни к компании «Альтернатива» я не имею никакого отношения". Также он пояснил, что причина отказа немецкой Nussli Ltd заключается в несоответствии пожарной безопасности и строительным нормам.
Вместе с тем в Украинском научно-исследовательском институте гражданской защиты сказали, что Государственные строительные нормы, на которые сослался Грицак, не относится к временному обустройству внутреннего пространства здания МВЦ.
В своих дополнительных письменных объяснениях Павел Грицак отметил, что компания Nussli участвовала в творческом конкурсе, а не в тендере, ее предложение не учитывало сценическое и световое оборудование, глубину ряда между креслами, что могло повлиять на пожарную безопасность, а предложение «Артмакс» полностью соответствовало законодательству.
Исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд высказывал замечания по проекту, который должна была реализовать «Артмакс» после победы на тендере. Он направил НОТУ письмо о том, что Европейский вещательный союз не согласовывает контракт с этой компанией и просит привлечь другого подрядчика. Однако впоследствии контракт был согласован при условии проведения независимой экспертизы. Пока экспертиза не проведена, отмечают журналисты.
Фото: 1tv.com.ua
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