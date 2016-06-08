ТЕЛЕКРИТИКА

Три украинских режиссера снимают документальный фильм о женщинах в АТО

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В Украине стартовали съемки документального фильма «Невидимий батальон» о женщинах, которые принимают участие в АТО на Донбассе. Об этом сообщается на Facebook-странице проекта Invisible Battalion.

"«Невидимий батальон» - первый документальный полнометражный кинопроект об участии украинских женщин в войне с оккупационной армией России на Донбассе.Три режиссера, шесть женщин прошедших войну", - говорится в сообщении.

Одним из режиссеров выступила Ирина Цилык.

Как известно, Ирина Цилык - кинорежиссер (короткометражные фильмы «Поминовение», «Дом»), писательница и поэтесса. Кроме того, одна сыграла одну из ролей в фильме «Моя бабушка Фанни Каплан» Алены Демьяненко.

Фото: Facebook Invisible Battalion

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