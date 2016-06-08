Три украинских режиссера снимают документальный фильм о женщинах в АТО

В Украине стартовали съемки документального фильма «Невидимий батальон» о женщинах, которые принимают участие в АТО на Донбассе. Об этом сообщается на Facebook-странице проекта Invisible Battalion.

"«Невидимий батальон» - первый документальный полнометражный кинопроект об участии украинских женщин в войне с оккупационной армией России на Донбассе.Три режиссера, шесть женщин прошедших войну", - говорится в сообщении.