ТЕЛЕКРИТИКА

Тревел-шоу «Орел и решка» объявило перезагрузку с новыми ведущими

Бизнес

На телеканале «Интер» с 5 марта стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и решка» под названием «Орел и решка. Перезагрузка», сообщает пресс-служба канала.

"Шесть лет назад команда проекта «Орел и решка» (с ведущими Жанной Бадоевой и Андреем Бедняковым. - Ред.) впервые отправилась в большое путешествие по самым интересным городам нашей планеты. За прошедшее время в них столько всего изменилось, что создатели шоу решили приехать сюда снова", - рассказывают на телеканале.

Также в шоу будут новые ведущие. Их имена на телеканале пока не называют, но показали фото с ними:

_

Все фото: пресс-служба «Интера»

Начнется «Орел и решка. Перезагрузка» с Гонконга.

Напомним, в начале февраля на «Интере» стартовало тревел-шоу «Україна вражає» с ведущей Валерией Микульской.



Статьи по теме

Теги