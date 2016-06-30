Тревел-шоу «Орел и решка» объявило перезагрузку с новыми ведущими

На телеканале «Интер» с 5 марта стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и решка» под названием «Орел и решка. Перезагрузка», сообщает пресс-служба канала.
"Шесть лет назад команда проекта «Орел и решка» (с ведущими Жанной Бадоевой и Андреем Бедняковым. - Ред.) впервые отправилась в большое путешествие по самым интересным городам нашей планеты. За прошедшее время в них столько всего изменилось, что создатели шоу решили приехать сюда снова", - рассказывают на телеканале.
Также в шоу будут новые ведущие. Их имена на телеканале пока не называют, но показали фото с ними:
Начнется «Орел и решка. Перезагрузка» с Гонконга.
Напомним, в начале февраля на «Интере» стартовало тревел-шоу «Україна вражає» с ведущей Валерией Микульской.
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