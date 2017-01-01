Трансляция «Интером» боев Усика, Ломаченко и Гвоздика собрала самую высокую долю в 2017-м по аудитории 18+

Бой Александра Усика и Майкла Хантера, который транслировал телеканал «Интер» собрал долю 49,3% среди зрителей 18+ (Украина) и 26,7% по аудитории 18-54 в крупных городах, бой Александра Гвоздика и Юниески Гонсалеса - 45,0% и 28,0%, а поединок Вачилия Ломаченко и Джейсона Сосы - 43,2% и 32,9% соответственно, сообщает пресс-служба канала.

Таким образом, телетрансляция шоу стала лидером слота по обеим целевым аудиториям.

Кроме того, добавляют на «Интере», боксерские поединки стали событием с самой высокой долей по аудитории 18+ (Украина) с начала 2017 года. С учетом повторов в нашей стране шоу посмотрели около 5,3 млн человек.

Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг проводил Коммуникационный Альянс.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, 9 апреля, в США состоялось грандиозное боксерское шоу с участием Ломаченко, Усика и Гвоздика. Все трое одержали победу над соперниками.

Фото: Пресс-служба «Интера»