Трамп запустил в Facebook канал с «реальными» новостями о себе

Президент США Дональд Трамп запустил на своей официальной странице в Facebook программу с «реальными» новостями о себе.

"Фейковые новостные медиа и враги Трампа хотят, чтобы я перестал использовать социальные сети (110 млн человек). Это единственный способ узнать правду!", – говорится в одном из сообщений его Facebook.

Ведет программу невестка американского президента Лара Трамп.

Первая запись на канале появилась еще 20 июля. На видео Лара Трамп обратилась к подписчикам с призывом следить за выпусками программы каждую неделю. "Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями", – сказала она.

Как пишет издание BuzzFeed,Белый дом пока не ответил на вопросы о том, как это видео было снято и нужно ли считать Лару Трамп частью президентской команды по коммуникациям.

Фото: Wikimedia.org / Michael Vadon