Трамп подписал закон о запрете продукции «Лаборатории Касперского»

Президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий использовать разработки российской «Лаборатории Касперского» в правительственных учреждениях.
Он является частью поправок к оборонному бюджету страны на 2018 год. Он расширил запрет на продукты разработчика ‒ теперь запрет распространяется на военные и гражданские федеральные ведомства США.
В «Лаборатория Касперского» агентству «Интерфакс» сообщили, что принятие закона навредит ее бизнесу и бизнес-партнерам. Поэтому ее руководство изучает варианты своих последующих действий.
В компании также подчеркнули, что ее упоминание в этом законе связано исключительно с месторасположением штаб-квартиры компании ‒ Москвой, а не с какими-то нарушениями с ее стороны. "Этот закон не основан на исследовании имеющихся правил в отношении государственных закупок программного обеспечения и никаким образом эти правила не улучшает, поэтому данное законодательство не приведет к снижению рисков в сфере кибербезопасности", ‒ добавили в «Лаборатории Касперского».
Напомним, американские власти начали ограничивать закупки приложений «Лаборатории Касперского» еще в июле ‒ на фоне публикаций в СМИ о связи компании с ФСБ России. В самой компании эти обвинения опровергают. В сентябре Вашингтон предписал госучреждениям отказаться от продуктов «Лаборатории Касперского» в течение 90 дней.