Трамп подписал закон о запрете продукции «Лаборатории Касперского»

Президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий использовать разработки российской «Лаборатории Касперского» в правительственных учреждениях.

Он является частью поправок к оборонному бюджету страны на 2018 год. Он расширил запрет на продукты разработчика ‒ теперь запрет распространяется на военные и гражданские федеральные ведомства США.

В «Лаборатория Касперского» агентству «Интерфакс» сообщили, что принятие закона навредит ее бизнесу и бизнес-партнерам. Поэтому ее руководство изучает варианты своих последующих действий.