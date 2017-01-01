Топ популярных телевизоров LG в Украине

Открывает список 32-дюймовый бюджетный FullHD телевизор LG. Он поддерживает все распространенные форматы ТВ, в том числе цифровое DVB T2, DVB S2 (спутник) и DVB C (кабельное). Он оснащен парой динамиков по 10 Вт. На борту есть аналоговые разъемы для вывода картинки, а также 3 HDMI. Поддерживается воспроизведение контента с накопителей USB. Телевизор поддерживает установку на стол, тумбу или крепление на стену (VESA подвес в комплектации не идет).

LG 49LH570V — это более крупный ТВ, с FullHD экраном на 49 дюймов. Популярность объясняют как умеренная цена (от 10 тысяч), так и наличие смарт-платформы LG Smart. Он тоже поддерживает все современные стандарты трансляции, а благодаря поддержке интернет-подключения (проводное и Wi-Fi) также работает и с онлайн-сервисами. Динамиков на борту два, мощностью по 10 Вт. Вывод картинки поддерживается по аналоговым интерфейсам, через пару HDMI, или без проводов, по Miracast. Это позволяет транслировать на дисплей картинку со смартфона или планшета.

Третье место в подборке — LG 32LH570U — недорогой 32-дюймовый смарт-ТВ, который хоть и не может похвастать разрешением (оно составляет 1366х768 точек), зато работает на базе «умной» платформы. Имеются аналоговый и цифровой тюнеры, пара динамиков по 6 Вт, поддержка выхода в интернет через Wi-Fi или по кабелю. Также предусмотрены аналоговые («тюльпаны», компонентный вход) и цифровые (HDMI) входы, USB и поддержка Miracast.

На втором месте — LG 43LH570V. Он оснащен 43-дюймовой FullHD матрицей, поддерживает аналоговое и цифровое ТВ, работает под управлением LG Smart ОС. Присутствуют поддержка Wi-Fi, кабельного интернета. На борту есть разъемы HDMI, USB, аналоговые «тюльпаны». Как и у других моделей в списке, на спинке ТВ есть площадка для настенного кронштейна.

Самый популярный телевизор LG среди украинцев — LG 32LH510U. Эта 32-дюймовая модель с HD разрешением пользуется интересом покупателей благодаря низкой (около 6 тысяч) цене. В списке возможностей — аналоговый и цифровой тюнеры, с поддержкой эфирной антенны, «тарелки» и кабеля, динамики по 6 Вт. Из разъемов «тюльпаны», USB и HDMI.

Более продвинутым моделям, помимо разрешения LG 32LH510U уступает только отсутствием смарт-платформы и поддержки выхода в интернет. Но на расстоянии смотреть HD с ним вполне комфортно. Эту модель можно также использовать для просмотра контента онлайн на большом экране, при подключении к ПК или ноутбуку.