«Тонис» в ближайшее время сменит название

Команда, взявшаяся за перезапуск телеканала «Тонис» - бывший генеральный продюсер NewsOne Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, работают над сменой названия канала. Об этом интервью газете «День» рассказал Киселев.

"«Тонис» – это название, которое доживает последние дни. Как только мы пройдем все формальные процедуры в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, канал получит новое, громкое имя", - сказал телеведущий, добавив, что пока не может его озвучить.

В свою очередь генпродюсер канала Алексей Семенов рассказал, что новая команда хочет сделать из «Тониса» аналог американского канала CNN. "Даже несмотря на то что мы занимались этими двумя информационными каналами в Украине (созданием «112 Украина» и перезапуском NewsOne), они не были CNN и BBC. Они были, условно говоря, простыми первопроходцами такого стиля вещания. Мы же хотим сделать аналог CNN. А для этого нужно изменить не только форму, но и содержание", - отметил он.

По словам генпродюсера, в основе содержания такого телеканала должна быть качественная аналитика, а чтобы ее предоставить зрителю, телеведущим необходимо больше времени. "Мы дадим им это время. Зритель все увидит и поймет наши преимущества", - сказал Семенов.

Напомним, в марте Киселев, Ганапольский и Семенов были официально представлены коллективу телеканала «Тонис». Позже экс-глава Киевской городской госадминистрации Владимир Макеенко сообщил, что купил 9,5% канала. О том, что теперь ждет «Тонис», читайте в нашем материале.

Фото: Nv.ua