ТЕЛЕКРИТИКА

«Тонис» строит новый ньюсрум в центре Киева

Бизнес

Телеканал «Тонис», за перезапуск которого взялись бывший генеральный продюсер NewsOne Алексей Семенов и телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, построит новый аппаратно-студийный комплекс в бизнес-центре «Парус» в центре столицы. Об этом сообщил в своем Facebook Киселев.

"Наш новый информационно-аналитический телеканал, который будет перезапущен через несколько месяцев на базе старого доброго «Тонис», начал обустраиваться на одном из верхних этажей «Паруса» - кто не знает, это одно из самых высоких современных деловых зданий в центре Киева. Подписан, наконец, договор аренды, а это значит, что мы приступаем к строительству самого крутого аппаратно-студийного комлекса, который только будет в Украине", - написал он.

Напомним, в марте Киселев, Ганапольский и Семенов были официально представлены коллективу телеканала «Тонис». Позже экс-глава Киевской городской госадминистрации Владимир Макеенко сообщил, что  купил  9,5% канала. 

О том, что теперь ждет «Тонис», читайте в нашем материале.

Фото: Radiosvoboda.org



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