Только на приграничных с Россией территориях сохранят аналоговое ТВ – Нацсовет

Вчера на пресс-конференции Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания сообщили, что в 16 населенных пунктах Сумской, Харьковской и Черниговской областей сохранят аналоговое вещание. Также аналог останется в Донецкой и Луганской областях. Причина – близость украинских территорий к границе страны-агрессора.
В Сумской области в аналоге будут транслироваться 18 телеканалов, в Харьковской области – 20, в Черниговской – 15. Передатчики будут работать в Чернигове, Корюковке, Холмах, Новгород-Северском, Шостке, Белополье, Сумах, Тростянце, Ахтырке, Богодухове, Харькове, Великом Бурлуке, Колодезном, Двуречной, Купянске. В Донецкой области сохранят вещание 26 телеканалов, а в Луганской – 14.
«Нам удалось восстановить работу нашего телевидения, насколько это возможно с использованием имеющейся инфраструктуры, и развитие этого направления сейчас осуществляется... В сотрудничестве с МИП мы будем увеличивать количество передатчиков и количество вещателей, которые работают на подконтрольной территории и вещают на неподконтрольных правительству территориях», – заявил член Нацсовета Сергей Костинский.
Он рассказал, что Украина планирует строительство новых башен, при помощи которых будет идти цифровое и аналоговое вещание на Донецкую область. Костинский также отметил, что на остальной территории страны отключение аналога неизбежно.