Только на приграничных с Россией территориях сохранят аналоговое ТВ – Нацсовет

В Сумской области в аналоге будут транслироваться 18 телеканалов, в Харьковской области – 20, в Черниговской – 15. Передатчики будут работать в Чернигове, Корюковке, Холмах, Новгород-Северском, Шостке, Белополье, Сумах, Тростянце, Ахтырке, Богодухове, Харькове, Великом Бурлуке, Колодезном, Двуречной, Купянске. В Донецкой области сохранят вещание 26 телеканалов, а в Луганской – 14.

«Нам удалось восстановить работу нашего телевидения, насколько это возможно с использованием имеющейся инфраструктуры, и развитие этого направления сейчас осуществляется... В сотрудничестве с МИП мы будем увеличивать количество передатчиков и количество вещателей, которые работают на подконтрольной территории и вещают на неподконтрольных правительству территориях», – заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

Он рассказал, что Украина планирует строительство новых башен, при помощи которых будет идти цифровое и аналоговое вещание на Донецкую область. Костинский также отметил, что на остальной территории страны отключение аналога неизбежно.