Ток-шоу Саакашвили снимает продакшен его пресс-секретаря

Завтра, 5 апреля, в 21:30 в эфире телеканала ZIK состоится премьера политического ток-шоу «Інша Україна», ведущим которого является Михеил Саакашвили. Производством программы занимается продакшен «Укрмедіапростір», сообщает пресс-служба канала.

Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем, конечным бенефициарным собственником и руководителем этой компании является пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.

По словам политика, задача проекта - показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал. "Я не собираюсь и не смогу стать журналистом, даже если захочу, и я не буду играть в нейтралитет и беспристрастность. У меня есть четкая политическая позиция, и я собираюсь ее донести до общенациональной аудитории. Но главное, что я хочу донести - это проблемы и голоса миллионов украинцев, которых не слышно ни на одном канале", – написал он в своем Facebook.

В свою очередь генеральный директор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич подчеркивает, что ZIK является общественной медиаплощадкой, равноудаленной от всех политических сил. "Предоставив эфир для продукта «Укрмедіапростору», мы остаемся открытыми для любых других проектов, которые призваны приблизить наш канал к людям из разных регионов страны с разными взглядами на развитие и будущее нашей страны", – добавляет он.

Напомним, на прошлой неделе Саакашвили сообщил, что стал ведущим ток-шоу «Інша Україна» на телеканале ZIK.

Фото: Facebook Михеила Саакашвили