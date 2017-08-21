ТЕЛЕКРИТИКА

Ток-шоу «Касается каждого» на «Интере» установило рекорд года

Бизнес
В понедельник, 21 августа, социальное ток-шоу «Касается каждого» собственного производства телеканала «Интер» в очередной раз стало безоговорочным лидером слота и собрало наибольшую долю в этом году. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Доля программы проекта под названием «Заказное убийство» составила 18,7% среди зрителей Украины старше 18 лет.


ТОП-5 каналов 21.08.2017г. в слоте программы «Касается каждого» (18:05-19:04), доля 18+, Украина 

Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Выпуск «Заказное убийство» посмотрели более 3 млн человек. С такими впечатляющими показателями проект «Касается каждого» подходит к своему четырёхлетию, которое ток-шоу отметит в эту пятницу, 25 августа, в 18:00.

В студии программы зрителей и гостей ждет много приятных сюрпризов и теплых встреч. Создатели «Касается каждого» поделятся со зрителями счастливыми финалами самых нашумевших историй проекта.

Фото: пресс-служба телеканала «Интер»


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