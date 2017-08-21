Ток-шоу «Касается каждого» на «Интере» установило рекорд года

Выпуск «Заказное убийство» посмотрели более 3 млн человек. С такими впечатляющими показателями проект «Касается каждого» подходит к своему четырёхлетию, которое ток-шоу отметит в эту пятницу, 25 августа, в 18:00.

В студии программы зрителей и гостей ждет много приятных сюрпризов и теплых встреч. Создатели «Касается каждого» поделятся со зрителями счастливыми финалами самых нашумевших историй проекта.

Фото: пресс-служба телеканала «Интер»





