Ткаченко и Созановский рассказали, чего ждать от «Де кіно» в этом году

Фестиваль «Де кіно» в этом году пройдет в Киеве 22-23 сентября и в обновленном формате. Об этом рассказали на его презентациигенеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко и соучредитель Film.ua Group Сергей Созановский.

Конкурсная программа фестиваля будет иметь пять номинаций. Две из них остаются из прошлогодней программы - «Фильм на мобильный телефон» и «Вебизод», еще три - «Драма», «Комедия» и «Ужасы» - новые. Хронометраж конкурсных работ не должен превышать 7 минут. Прием конкурсных работ начнется 18 апреля и завершится 17 июля.

Сопредседателями жюри «Де кіно. Епізод 2» станут продюсер Film.ua Ирина Костюк и генеральный продюсер «1+1 продашкн» Виктория Лезина. В каждой из пяти номинаций будет по три члена жюри, которые являются ключевыми экспертами отрасли и специализируются на соответствующих направлениях.

Призовой фонд фестиваля составит 125 тыс. грн: обладатель Гран-при получит 50 тыс. грн, победители в номинациях - по 15 тыс.

В этом году у фестиваля также будет более расширенная образовательная программа: еще большее количество мастер-классов, воркшопов, лекций и др. В основной программе фестиваля будет также показ конкурсных работ, кинопросмотры, выступления музыкальных групп, развлечения для детей и взрослых.

Специальным гостем события станет кинодеятель с мировым именем, который пока не раскрывается. Он проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих. Кроме того, в рамках фестиваля «Де кіно» организаторы события устроят квест продолжительностью в полгода, где каждый желающий сможет найти, где же настоящее кино.

В этом году фестиваль «Де кіно. Епізод 2» будет больше по своей территории. В прошлом году было задействовано два павильона, кинотеатр и часть территории киностудии Film.ua на Троещине, а в этом году фестиваль будет проходить в трех павильонах, кинотеатре и по всей территории студии. Вход на фестиваль будет бесплатным.

В этом году организаторы планируют собрать около 15 тыс. гостей за два дня. В 2016 году организаторы ставили целью посещение в 5 тыс. человек, а в результате на фестиваль пришло 7 тыс.

Напомним, фестиваль «Де кіно» - совместная инициатива 1+1 Media и Film.ua Group. Его главная цель - создать открытую площадку для развития современного кино, доступное каждому, а также сформировать новое поколение людей, которые любят кино и разбирается в нем.